Kara yollarında durum

Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

Orhangazi, Çağlayan, İstanbul, Çeşme, Güncel, Son Dakika

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