Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

25.07.2022 08:33
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılacak.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritten sağlanıyor.

Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-1. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çerkeş-Ağacaköy-Işıkdağı yolunun 1-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Mesudiye- Sivas yolunun 51-62. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Durağan-Vezirköprü yolunun 17. kilometresinde yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kürtün- Torul yolunun 44. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden trafiğe kapanarak servis yolundan ulaşımı sağlanan Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul-Maçka ayrımı yolu, yeni Kürtün Tüneli çıkışı istikametinden tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Kaynak: AA

Orhangazi, Çağlayan, İstanbul, Çeşme, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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