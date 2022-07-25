Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun Gemlik Serbest Bölge- Çağlayan kavşakları 10-12. kilometrelerinde bakım-onarım çalışması nedeniyle İstanbul yönü sağ şerit trafiğe kapatılacak.
İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları dolayısıyla İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldığından ulaşım 2. ve 3. şeritten sağlanıyor.
Seben ayrımı-Nallıhan yolunun 2-8. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sürdürülüyor.
Akhisar-Salihli yolunun 0-1. kilometrelerinde üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Çerkeş-Ağacaköy-Işıkdağı yolunun 1-21. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Bursa İnegöl yolunun 4-11. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım İnegöl-Bursa istikametinden iki yönlü devam ediyor.
Aydıncık-Silifke yolunun 33-35, 50-51 ve 53-54. kilometrelerinde Silifke-Taşucu-Ovacık arasında patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 15.15-16.15 saatlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Mesudiye- Sivas yolunun 51-62. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları yapıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Durağan-Vezirköprü yolunun 17. kilometresinde yarma şevinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.
Kürtün- Torul yolunun 44. kilometresinde heyelan meydana geldiğinden trafiğe kapanarak servis yolundan ulaşımı sağlanan Gümüşhane il sınırı-Kürtün-Torul-Maçka ayrımı yolu, yeni Kürtün Tüneli çıkışı istikametinden tek şeritten kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika