Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde, bölünmüş yolun İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 30 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Hopa-Borçka- Artvin yolunun 49-50. kilometrelerinde yapılan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.
Ezine- Küçükkuyu yolunun 43-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Küçükkuyu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.
İzmit- Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten yapılıyor.
Eskişehir-Seyitgazi- Afyon yolunun 43-53. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması olduğundan ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
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