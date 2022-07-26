Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

26.07.2022 08:20
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durum bültenine göre, İkizdere-İspir yolunun 25. kilometresindeki Ovit Tüneli'nde, bölünmüş yolun İkizdere-İspir yönünde bulunan tüpünde yapılacak elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 30 Temmuz'a kadar 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Hopa-Borçka- Artvin yolunun 49-50. kilometrelerinde yapılan yol şevi temizlik çalışması nedeniyle 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü yapılacak.

Ezine- Küçükkuyu yolunun 43-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Küçükkuyu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

İzmit- Sakarya yolunun 0-3. kilometrelerinde yol yapım onarım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikametinde ulaşım tek şeritten yapılıyor.

Eskişehir-Seyitgazi- Afyon yolunun 43-53. kilometrelerinde asfalt sathi kaplama çalışması olduğundan ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bozkır-Hadim yolunun 29-30. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli-Elmalı yolunun 26-49. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Seydişehir-Akseki yolunun 33-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Sinop- Boyabat yolunun 51. kilometresinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

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Kaynak: AA

Ovit Tüneli, İkizdere, Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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