Ezine- Küçükkuyu yolunun 43-44. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla Çanakkale-Küçükkuyu yönü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer kesimden iki yönlü sağlanıyor.

Kaynak: AA

Ovit Tüneli, İkizdere, Artvin, Borçka, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kara yollarında durum - Son Dakika

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