Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

???????Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Pozantı Kuzey Kavşağı-Pozantı Güney Kavşağı Kesimi 4-6'ncı kilometrelerinde bulunan Çakıt-8 viyadüğünde genleşme derzlerinin bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Adana istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa Kavşağı-Dörtdivan Kavşağı 7-9'uncu kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeler arasında üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla her gün 22.00-06.00 saatleri arasında Edirne istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Akhisar-Salihli yolunun 0-1'inci kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34'üncü kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle 09.00-17.00 saatleri arasında ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 10-12'nci kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikamete yönlendiriliyor.

Samsun-Ankara yolunun 0-1'inci kilometrelerinde (Derecik Kavşağında) Akıllı Şehir Trafik Güvenliği Projesi kapsamında kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İyidere- Rize yolunun 5-6'ncı kilometrelerinde bulunan Sarayköy1 ve Sarayköy2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde elektrik-elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 27-28 Temmuz'da 08.00-17.00 saatleri arasında tüneller trafiğe kapatılarak ulaşım servis yoluna yönlendirilecek.

Denizli- Antalya yolunun 0-19'uncu kilometreleri arasında sathi kaplama çalışmaları olduğundan sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.