Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

17.08.2022 08:22
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Selimpaşa Kavşağı- Mahmutbey Gişeleri mevkisinde üstyapı yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun Edirne istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

İzmir- Çeşme Otoyolu'nun 4-6. kilometrelerinde (Güzelbahçe- Urla kavşakları) ekolojik köprü yapım çalışmaları sebebiyle İzmir istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Anadolu Otoyolu'nun Ankara- Bolu il sınırı- Çamlıdere Kavşağı 18-19. kilometrelerindeki Tatlak Köprüsü'nde tabliye ve üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Erzurum- Çat yolunun 48-51, Beyşehir- Isparta yolunun 25-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Osmaniye- Gaziantep yolunun 0-1. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Toprakkale yolundan devam ediyor.

Yozgat- Çorum yolunun 3-9. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Adıyaman yol ayrımı-Gaziantep il sınırı yolunun 8-10, Artvin-Erzurum yolunun 54-56. kilometrelerindeki (Sebzeciler mevkisi) yapım çalışmaları sebebiyle sürücüler servis yollarına yönlendiriliyor.

Denizli- Antalya yolunun 0-19. kilometrelerinde sathi kaplama çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, Mahmutbey, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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