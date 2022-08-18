Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

18.08.2022 08:08
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun İzmit Batı-Kandıra kavşakları İstanbul- Ankara yönünde üstyapı ve asfaltlama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle otoyolun söz konusu kesimi trafiğe kapatılarak, sürücüler İzmit Batı Kavşağı'ndan D-100 yoluna yönlendiriliyor. Çalışmalar hafta içi her gün 22.00-06.00 saatlerinde yapılıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 7-9. kilometrelerinde üstyapı iyileştirme çalışmaları sürdürülüyor. Bu sebeple söz konusu mevkide otoyolun Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer yönde 2 şeritten, Ankara istikametinde bir şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 0-3 ve 8-10. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor. Çalışmalar nedeniyle Dörtdivan Kavşağı da trafiğe kapatıldı.

Yalova-İzmit yolundaki K-3 Sanayi Köprülü Kavşağı'nın İzmit istikametinde onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım yan yoldan sağlanıyor.

Erdemli-Silifke-Taşucu yolunun 30-34. kilometrelerinde (Büyükeceli ve Yanışlı arası) patlatmalı yapım çalışmaları sebebiyle 09.00-17.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Konya yolunun Gölbaşı şehir geçişi 2-6. kilometrelerinde köprü genişletme ve üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Bozüyük-İnegöl istikameti 47-58. kilometrelerinde asfalt yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesim trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

İnebolu-Küre- Kastamonu yolunun 17-25. kilometrelerindeki asfalt sathi kaplama, Sivas-Zara yolunun 19-25. kilometrelerindeki üstyapı yenileme, Kayseri- Niğde yolunun 22-29. kilometrelerindeki bakım, onarım ve asfalt çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kaynaşlı, Kocaeli, Ankara, Güncel, Son Dakika

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