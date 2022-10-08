Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşaklarında üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle 21.00-07.00 saatlerinde her iki istikamet kesimler halinde trafiğe kapatılacağından ulaşım diğer istikametlerden iki yönlü olarak sağlanacak.
Çanakkale- İzmir yolunun 27. kilometresinde Petkim Köprülü Kavşağı yapım çalışmaları dolayısıyla bölünmüş yolun Aliağa-İzmir yönü kapatılarak, ulaşım İzmir-Aliağa istikametinden iki yönlü ve kontrollü olarak sürdürülüyor.
Göynük-Mudurnu yolunun 16-33. kilometrelerinde çalışan trafik altında temel takviyeli asfalt sathi kaplama, Kahramanmaraş-Narlı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerinde Arsan Köprülü Kavşağı mevkisinde üstyapı yenileme, Çorum- Ankara yolunun 37-38. kilometrelerinde farklı seviyeli kavşak çalışmaları yapıldığından söz konusu kesimlerde ulaşım kontrollü olarak sürdürülüyor.
Kayseri- Niğde yolunun 35-38. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor.
Artvin- Erzurum yolunun 3. kilometresinde meydana gelen heyelan dolayısıyla ulaşım tek şeritten kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Mudanya-Gemlik yolunun 19-25. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde heyelan meydana geldiğinden ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
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