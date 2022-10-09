Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

09.10.2022 08:40
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Nakkaş-Çatalca kavşakları 31-33. kilometrelerinde (İstanbul-Edirne) yol bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım Edirne-İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun Kırşehir Kavşağı-Ağaçören (Güney yönü) bağlantı yolu 0-1. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle Ağaçören yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) yol bakım onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma Ankara istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Aydıncık-Silifke yolunun 25-29. kilometrelerinde Yeşilovacık-Aydıncık mevkisinde, patlatmalı yapım çalışmaları nedeniyle, 08.00-18.00 saatlerinde ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nazilli- Denizli yolunun 36. kilometresinde (Ortakçı mevkisi) otoyol çalışması sebebiyle her iki yönde sol şeritler trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolunun 24-30. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla Kırıkkale-Kırşehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor.

Sakarya- Bilecik yolunun 47-50. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Sakarya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Beyşehir-Seydişehir yolunun 9-13. ile 22-31. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya- Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

???????Altköy-Refahiye- Erzincan yolunun 37-42. kilometrelerinde her iki yöndeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

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Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Kırşehir, Edirne, Ankara, Güncel, Son Dakika

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