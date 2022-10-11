Kara yollarında durum

Bozüyük- Mekece yolunun muhtelif kesimlerinde asfalt onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle yol trafiğe kapatılarak, ulaşım sağ yoldan devam ediyor.

Mengen-Yeniçağa yolunun 24. kilometresindeki heyelan dolayısıyla Mengen-Yeniçağa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

TEM Otoyolu, Güzelbahçe, İzmir, Güncel, Son Dakika

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