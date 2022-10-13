Kara yollarında durum - Son Dakika
Üye Girişi

Kara yollarında durum

13.10.2022 08:12
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Lalapaşa- Edirne Batı kavşakları 0-2. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle Kapıkule istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere- Kızılcahamam kavşaklarında bulunan Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması sebebiyle İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden gerçekleştiriliyor.

Niğde-Pozantı Otoyolu'nun 3-7. kilometrelerinde (Pozantı mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova- Düzce yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Düzce-İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma diğer istikametten iki yönlü izin veriliyor.

Çavdır- Söğüt yolunun 23-28. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım Söğüt-Çavdır istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Diyarbakır- Mardin yolunun 15-20. kilometrelerinde yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Malatya- Elazığ yolunun 52-53. kilometrelerinde (Kapıkaya mevkisi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresindeki Kaşüstü Araç Alt Geçidi'nde elektrik, elektronik sistemi bakım ve onarım çalışması yapılıyor. Bu sebeple yolun Yomra-Trabzon yönündeki alt geçitte bugün 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.

Düzce- Zonguldak il sınırı-Ereğli-Zonguldak yolunun 61-64. kilometrelerindeki Değirmenağzı tünellerinde bakım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Ardahan- Göle yolunun 35-39. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

YORUMLAR
500
KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI KÜÇÜK EV ALETLERİ YÜKLÜ TIR ALEV ALEV YANDI
Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Lalapaşa, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:48 Sizin de paranız birikmiş olabilir! Tek yapmanı gereken e-Devlet'e girmek
13:36 AB Özel Temsilcisi Borrell'den 'nükleer' gözdağı: Rus ordusu yok olur
13:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Rus lider Putin'den ilk sözler: Türkiye'yi en büyük gaz merkezi yapma niyetimizi ilettik
13:07 Kazakistan'da dev zirve başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin bir araya geldi
13:01 Habermetre, hayvanların sorunlarına kayıtsız kalmayan "Hayvan Dostu" markaları raporladı
12:47 Irak'ın başkenti Bağdat'ta kritik öneme sahip Yeşil Bölge'ye füzeli saldırı düzenlendi
12:35 Oğuzhan Koç'un bıyığının sırrı çözüldü! İmaj çalışması değilmiş
12:26 Hamile kadını öldürüp bebeğini çalmaya çalışan katil için idam istendi
12:16 Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım
12:04 Bakan Vedat Bilgin'den EYT açıklaması: Aralık ayının başında tamamlanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 14:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Kara yollarında durum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement