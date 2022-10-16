Kara yollarında durum - Son Dakika
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Kara yollarında durum

16.10.2022 09:16
Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gümüşova-Kavacık kavşaklarındaki viyadüklerin genleşme derzi onarım çalışmaları nedeniyle 22.00-06.00 saatlerinde şerit daraltması yapılıyor.

Muğla- Denizli yolunun 10-11. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere- Kızılcahamam kavşaklarındaki Buğralar Köprüsü'nde derz onarım çalışması dolayısıyla İstanbul istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritlere yönlendiriliyor.

Kırıkhan- Hatay yolunun 1-2. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Yozgat- Çorum yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden kontrollü sağlanıyor.

Tosya- Osmancık yolunun 41-46. kilometreleri ile Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları, Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 5-6. kilometrelerinde de heyelan nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde meydana gelen heyelan, Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde de üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Seydikemer, Denizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara yollarında durum - Son Dakika

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