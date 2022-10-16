Kara yollarında durum

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 20. kilometresinde meydana gelen heyelan, Kütahya-İnönü yolunun 42. kilometresinde de üstgeçit onarım çalışmaları nedeniyle bu kesimlerde ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kaynak: AA

Kızılcahamam, TEM Otoyolu, Seydikemer, Denizli, Güncel, Son Dakika

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