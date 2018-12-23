Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, montaj çalışması nedeniyle 24-25 Aralık
'ta Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu Osmangazi
Köprüsü istikametinden İstanbul
istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametine gidecek sürücüler, TEM Otoyolu'nun Dilova kavşağını kullanıyor. Bursa
Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımının 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmalarına başlanılacak. Bu nedenle Turanköy-Yenişehir ayrımında 14 Nisan 2019'a kadar Ankara
gidiş istikameti 3 şerit olarak trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Bursa- İnegöl
yolundan sağlanacak.
Çanakkale-İzmir devlet yolunun 48-50. kilometrelerinde Menemen-Aliağa- Çandarlı
Otoyol yapım projesi kapsamında bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritten çift yönlü veriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanacak.
Anamur- Aydın
yolunda Aydıncık
geçişinde 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü yapılıyor.
Zigana-Kalkanlı Torul
il yolu 13. kilometresindeki yol yapım çalışması nedeniyle 31 Aralık'a kadar trafik tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Burdur- Antalya
devlet yolunun 0. ve 4. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle geliş şeridi trafiğe kapatıldı. Ulaşım Burdur-Antalya şeridinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir- Edremit
yolunun 16-17. kilometrelerinde otoyol yapım çalışmaları nedeniyle bugün her iki yönde birer şerit trafiğe kapatıldı.