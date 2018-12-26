Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Soma-Kırkağaç- Akhisar yolunun 31-33. kilometrelerindeki köprü çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç geçişine kapatıldı. Trafik akışı yan yollardan devam ediyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 9-10. kilometrelerindeki İçerisu mevkisindeki alt geçit çalışması nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Hasankeyf-Gercüş- Midyat yolunun 37-39. kilometrelerindeki Üç Yol mevkisindeki patlatmalı yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Aydıncık- Silifke yolunun 0-2, 31-32, 32-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kars- Digor yolunun 40-68. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Zonguldak-Devrek- Mengen yolunun 65. kilometresindeki heyelan nedeniyle Ankara istikametinde şerit daraltılması yapılıyor. Bu nedenle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 08:38 Kaynak: AA

Konya, Gölyaka, Ankara, Ekonomi
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