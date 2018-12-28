Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Düzce- Kaynaşlı kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.

İstanbul-Gebze- İzmit devlet yolunun Topçular Kavşağı'nda köprü derz onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.

Pozantı- Tarsus devlet yolunun 49-51. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Kayseri- Sivas yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

Seydikemer- Söğüt yolunun 23-25. kilometrelerindeki Karabel mevkisinde sanat yapısı yapımı çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yolundan devam ediyor.

Taşköprü-Hanönü- Boyabat yolunun 15-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:34 Kaynak: AA

Kaynaşlı, Düzce, Gölyaka, Ekonomi
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