Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu
'nun Düzce- Kaynaşlı
kavşakları 8-9. kilometrelerindeki Düzce bağlantı yolunda köprü ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Düzce gişesi (Gölyaka
) araç trafiğine geçici olarak kapatıldı. Bu gişeyi kullanacak araçlar, Hendek ve Kaynaşlı gişelerine yönlendiriliyor.
İstanbul-Gebze- İzmit
devlet yolunun Topçular Kavşağı'nda köprü derz onarım çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yollarından gerçekleştiriliyor.
Pozantı- Tarsus
devlet yolunun 49-51. kilometrelerindeki (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Kayseri- Sivas
yolunun 19-21. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.
Seydikemer- Söğüt
yolunun 23-25. kilometrelerindeki Karabel mevkisinde sanat yapısı yapımı çalışmaları nedeniyle yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yolundan devam ediyor.
Taşköprü-Hanönü- Boyabat
yolunun 15-30. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.