Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya devlet yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul- İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında kavşak, Keşan-Gelibolu- Eceabat devlet yolunun 58-85. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Çivril- Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.

Kırıkkale- Kırşehir devlet yolunun 4-5. kilometrelerindeki kavşak köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

Kumluca- Antalya devlet yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol, Balıkesir-Dursunbey- Harmancık devlet yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol, Zonguldak- Devrek yolunun 3-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kozan- Feke devlet yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde devlet yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle araç geçişine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 08:26 Kaynak: AA

Keşan, Ankara, Eceabat, Gelibolu, Güncel
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