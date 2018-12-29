Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya
devlet yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
İstanbul- İzmit
yolunun Tavşanlı
mevkisinde, Kuzey Marmara
Otoyolu Projesi kapsamında kavşak, Keşan-Gelibolu- Eceabat
devlet yolunun 58-85. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları yürütülüyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çivril- Denizli
yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışması dolayısıyla bölünmüş yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. Bu kesimde geçişler diğer bölümden iki yönlü devam ediyor.
Kırıkkale- Kırşehir
devlet yolunun 4-5. kilometrelerindeki kavşak köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde de araç geçişine izin verilmiyor. Ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Kumluca- Antalya
devlet yolunun 15-37. kilometrelerindeki bölünmüş yol, Balıkesir-Dursunbey- Harmancık
devlet yolunun 0-71. kilometrelerindeki yol, Zonguldak- Devrek
yolunun 3-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kozan- Feke
devlet yolunun 8-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir- Niğde
devlet yolunun 6-10. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle araç geçişine bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.