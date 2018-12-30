Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın
Otoyolu'nda Işıkkent gişe alanının Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürülmesi çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle 18 Ocak'a kadar otoyolun İzmir-Aydın yönünde trafik diğer yöne aktarılarak, ulaşım 1,5 kilometrelik bölümde gidiş-geliş olarak gerçekleştirilecek. Bursa
çevre otoyolunun Turanköy kavşağı- Yenişehir
ayrım yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle Ankara-Bursa istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl
yolundan sağlanacak.
Tosya-Osmancık- Merzifon
devlet yolunun 32-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Konya- Seydişehir
yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Antakya-Yayladağı- Suriye
sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İstanbul-Gebze- İzmit
yolunun Topçular kavşağında köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Torul-Gümüşhane- Bayburt
yolunun 54-56 ile 60-63. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım servis yolundan kontrollü olarak tek şeritten sağlanıyor.
Altınova-Aliağa-İzmir yolunun 48-50. kilometrelerinde otoyol yapım projesi kapsamında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.