Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

18 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Düzce- Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş ve kontrollü veriliyor.

İstanbul- İzmit yolunun 18-19. kilometresindeki Dilovası kesiminde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanıldı. Söz konusu çalışmalar nedeniyle yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çankırı-Kalecik- Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü yapılıyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek -1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, Göcek-2 Tüneli sol tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Alaca- Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü yapılıyor.

Konya- Seydişehir yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Turgutlu- Salihli yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım, Ankara istikametinde servis yolundan veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 09:03 Kaynak: AA

Bursa, Kırıkkale, Kalecik, Ankara, Ekonomi
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