Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Düzce- Bolu
yolunun 24-25. kilometrelerinde yapılan çalışmalar nedeniyle Ankara- İstanbul
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş ve kontrollü veriliyor.
İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometresindeki Dilovası
kesiminde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.
Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye
alt geçit çalışmalarına başlanıldı. Söz
konusu çalışmalar nedeniyle yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Çankırı-Kalecik- Kırıkkale
yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü yapılıyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Dalaman- Fethiye
yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek
-1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle ulaşım, Göcek-2 Tüneli sol tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Alaca- Yozgat
yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak
yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü yapılıyor.
Konya- Seydişehir
yolunun 12-74. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapımı nedeniyle ulaşım, Ankara istikametinde servis yolundan veriliyor.