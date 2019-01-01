Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir Ayrım yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle 14 Nisan'a kadar Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım Bursa-İnegöl yolundan sağlanıyor.



İstanbul - İzmit yolunun 18-19. kilometresindeki Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu Kavşak Kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.



Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki TCDD. köprü yapım çalışmasından dolayı 1 Şubat'a kadar yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.



Of-Çaykara-Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü veriliyor.



Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.



Bursa-Ankara yolunun 49-53. kilometrelerinde devam eden köprü çalışmaları bünyesinde Mesudiye alt geçit çalışmalarına başlanılmış olup, yolun 25-26. kilometrelerinde trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.



Adilcevaz-Erciş ayrımı-Sarısu-Patnos ayrımı-12. Bölge Hududu yolunun 21-28. kilometreleri arası yapım çalışmaları devam ediyor. Bölünmüş yol standardındaki yolda, sağ şeritten trafik akışı sağlanıyor.



Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.



Düzce-Bolu yolunun 24-25. kilometrelerinde Düzce şehir geçişinde yaya üst geçidinin Ankara-İstanbul istikametindeki ayağının değiştirilmesi çalışmaları nedeniyle Ankara-İstanbul istikameti trafiğe kapatıldı. Burada ulaşım, İstanbul-Ankara istikametinden gidiş-geliş ve kontrollü gerçekleştiriliyor.



Erzurum-Çat-Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerinde devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir tarafından iki yönlü yapılıyor.

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