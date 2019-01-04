Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

50 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Edirne- Kırklareli yolunun 10-24 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Manisa- Turgutlu yolunun 7. kilometresinde kavşak yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım bölünmüş yolun birer şeridinden sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Tosya-Osmancık- Merzifon yolunun 32-40 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Malatya- Hekimhan yolunun 63-65 kilometrelerinde Tohman Köprüsü çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kumluca- Antalya yolunun 30-34 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ile 14-16 kilometrelerinde tünel inşaatları yapım çalışmaları devam ettiğinden ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivas-Zara Devlet Yolu'nun 1-2 kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kars- Digor yolunun 40-68 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolları üzerinden izin veriliyor.

Ünye- Fatsa Devlet Yolu'nun 28-30 kilometrelerinde (Dolunay Kavşağı) yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer tarafından iki yönlü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 08:32 Kaynak: AA

Manisa, Ankara, Turgutlu, Kırklareli, Ekonomi
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