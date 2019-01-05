Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, İzmir-Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanının serbest geçiş sistemine dönüştürülmesi çalışmaları nedeniyle İzmir-Aydın yönünde trafik akışı diğer yöne aktarılarak ulaşım 1,5 kilometrelik kesimde gidiş-geliş olarak devam ediyor.



Ankara-Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmasından dolayı 1 Şubat'a kadar yolun bu kesiminde Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.



Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü sağlanıyor.



Nevşehir-Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları yüzünden ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü veriliyor.



Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan yüzünden ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü veriliyor.



Çorum-Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Dalaman-Fethiye yolunun 9-14. kilometreleri, Göcek -1 Tüneli sağ tüpündeki bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatıldı. Çalışmalar yüzünden ulaşım, Göcek-2 Tüneli sol tüpten iki yönlü gerçekleştiriliyor.



Korkuteli-Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.



Kars-Digor yolunun 40-68 kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışına servis yolları üzerinden izin veriliyor.

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ankara'da Bir Binada Patlama Meydana Geldi! 2'si Polis 5 Kişi Yaralandı

Gökçek, AK Parti'nin Görevden Aldığı İl Başkanını Topa Tuttu: İçimizde Gafiller Olabilir

Ukrayna'da Ölü Bulunan Zeynep'in İzmir'deki Ailesinin Evinde Yas (2)

Ankara'da 2'si Polis 5 Kişinin Yaralandığı Doğal Gaz Patlamasında Olay Yerinden İlk Görüntüler Geldi