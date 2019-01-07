Kara Yollarında Durum

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Kocasını 'Eniştesiyle' Aldatan Kadın, 18 Bin Lira Tazminata Mahkum Edildi

Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

Arap Takımına Transfer Olan Garry Rodrigues'den Galatasaray'a Veda Mesajı

Kahramankazan'da Bir Grup, Akışkan Trafikte Tekme Tokat ve Kemerlerle Kavga Etti