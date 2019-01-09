Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmit- Yalova
yolunun Karamürsel
şehir geçişinde katlı kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çankırı-Kalecik- Kırıkkale
yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Kalecik-Kırıkkale istikametinde iki yönlü devam ediyor.
Kırıkhan- Reyhanlı
yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Balıkesir- Kütahya
il sınırı- Uşak
yolunun 25-27. kilometrelerinde kavşak düzenlemesi çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 52-54. kilometrelerinde (Trabzon şehir geçişi Reşadiye
Kavşağı) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım Trabzon-Beşikdüzü istikametinde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Serik- Manavgat
yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) farklı seviyeli kavşak yapımı, Dumlupınar- Altıntaş
yolunun 36-37. kilometrelerinde heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak
yolunun 35-37. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım yolun diğer tarafından iki yönlü sağlanıyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 5-6. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle Ankara
istikametinde ulaşım servis yolundan devam ediyor.