Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

35 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze- İzmit devlet yolunun Topçular Kavşağı mevkisinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki şeridinde servis yolundan devam ediyor.

Bozkır- Hadim yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları, Alaca- Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çorum-Alaca devlet yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Trabzon- Torul yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon- Gümüşhane il sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 08:38 Kaynak: AA

Gebze, İzmit, Salihli, Turgutlu, Ekonomi
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