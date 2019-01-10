Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-Gebze- İzmit
devlet yolunun Topçular Kavşağı mevkisinde köprü onarım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 45-48. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki şeridinde servis yolundan devam ediyor.
Bozkır- Hadim
yolunun 26-40. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları, Alaca- Yozgat
yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çorum-Alaca devlet yolunun 5-17. kilometrelerindeki bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.
Trabzon- Torul
yolunun 7. kilometresindeki (Trabzon- Gümüşhane
il sınırı-Torul) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Korkuteli- Elmalı
yolunun 10-26. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.
Alaplı-Ereğli- Zonguldak
yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.