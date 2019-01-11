Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir
Çevre Otoyolu Buca- Gaziemir
Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Kırıkkale- Kırşehir
yolunun 4-5. kilometrelerinde Bahşılı
Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası
kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Menemen- Aliağa
yolunun Eski Foça
Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesi yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Yerköy- Yozgat
yolunun 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun iki yönünde kontrollü sağlanıyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Trabzon- Rize
yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü
Kavşağı alt geçit köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönünde ulaşım servis yolundan sürüyor.
Pozantı- Tarsus
yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
İznik- Yenişehir
yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz
köprülü kavşağında genleşme ve derz çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Bartın- Kurucaşile
yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.