Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu Buca- Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde Bahşılı Kavşak Köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki istikameti de trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.

İstanbul- İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası kesiminde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Menemen- Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesi yapılıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun iki yönünde kontrollü sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Kavşağı alt geçit köprüsü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun iki yönünde ulaşım servis yolundan sürüyor.

Pozantı- Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe Kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

İznik- Yenişehir yolunun 2. kilometresindeki Kırandere Köprüsü ile 5. kilometresindeki Sölöz köprülü kavşağında genleşme ve derz çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Bartın- Kurucaşile yolunun 12-14. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 08:45 Kaynak: AA

İzmit, Gaziemir, Kırşehir, Ekonomi
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