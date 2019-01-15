Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

8 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimin Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

İstanbul- İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası kesiminde devam eden Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Rize- Ardeşen yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ile Pazar-2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Tokat- Niksar yolunun 49-50 ve 68-70. kilometreleri ile Aydıncık- Silifke yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Karabük- Çankırı il sınırı-Kurşunlu- Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Antakya-Yayladağı- Suriye sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:26 Kaynak: AA

İnegöl, Yenişehir, Ankara, Güncel
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