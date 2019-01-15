Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşakları 4-6. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapatıldı. Bursa
Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle söz konusu kesimin Ankara
istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl
yolundan gerçekleştiriliyor.
Ankara- Kırıkkale
yolunun 2-3. kilometrelerindeki demir yolu köprüsü çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti ulaşıma kapatıldı, trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
İstanbul- İzmit
yolunun 18-19. kilometrelerindeki Dilovası
kesiminde devam eden Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Rize- Ardeşen
yolunun 48-49. kilometrelerindeki Pazar-1 ile Pazar-2 tünellerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle bugün 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.
Tokat- Niksar
yolunun 49-50 ve 68-70. kilometreleri ile Aydıncık- Silifke
yolunun 0-2, 31-35, 56-57 ve 71-73. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Karabük- Çankırı
il sınırı-Kurşunlu- Ilgaz
yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.
Antakya-Yayladağı- Suriye
sınırı yolunun 36-37, 45-46 ile 48-51. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.