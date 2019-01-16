Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa- Menemen yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Menemen Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesine gidilecek.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24, Beyşehir- Isparta yolunun 24-29, Of-Çaykara- Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Elazığ- Bingöl yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönden devam ediyor.

Burdur- Antalya devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

İvrindi çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir- Edremit yolunun 46. kilometresinde bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Yolda ulaşım, her iki yönde de birer şeritten sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 08:21 Kaynak: AA

Menemen, Isparta, Beyşehir, Kırklareli, Ekonomi
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