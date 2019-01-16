Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Manisa- Menemen
yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Menemen Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle şerit düzenlemesine gidilecek.
Edirne- Kırklareli
yolunun 10-24, Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29, Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım, Silifke- Mersin
yolunun 22-24. kilometrelerindeki üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10. kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Elazığ- Bingöl
yolunun 63-69. kilometrelerindeki asfalt çalışmaları nedeniyle trafik akışı tek yönden devam ediyor.
Burdur- Antalya
devlet yolunun 23-45. kilometrelerinde farklı seviyeli köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. İvrindi
çevre yolu yapım çalışmaları nedeniyle Balıkesir- Edremit
yolunun 46. kilometresinde bölünmüş yolun her iki yönünde birer şerit trafiğe kapatıldı. Yolda ulaşım, her iki yönde de birer şeritten sağlanıyor.