Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

25 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir kavşakları yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Menemen- Aliağa yolunun eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Karabük- Çankırı il sınırı-Kurşunlu- Ilgaz yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa- İnegöl yolundan izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kocaeli- Sakarya devlet yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapımı, Beyşehir- Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğünden, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü izin veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:28 Kaynak: AA

Aliağa, Menemen, Nevşehir, Güncel
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