Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşakları yönündeki yapım çalışmaları sebebiyle yolun 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Menemen- Aliağa
yolunun eski Foça
Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 kilometreleri ile 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları devam ediyor. Bu nedenle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Karabük- Çankırı
il sınırı-Kurşunlu- Ilgaz
yolunun 63-64. kilometrelerindeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle Ilgaz-Kurşunlu yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor. Bursa
Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle yolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara
yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma Bursa- İnegöl
yolundan izin veriliyor.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan sağlanıyor.
Kocaeli- Sakarya
devlet yolunun Köseilyas Kavşağı'nda köprülü kavşak yapımı, Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları sürdüğünden, ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Dalaman- Fethiye
yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma, Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü izin veriliyor.