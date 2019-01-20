Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

53 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yol yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün günlük yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 1-2 kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları sebebiyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat Devlet Yolu'nun 54-55 kilometrelerindeki Çanakkale Köprüsü Yaklaşım Viyadüğü çalışmaları dolayısıyla tek yön trafiğe kapatıldı. Bu nedenle ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak sağlanıyor.

İzmir- Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde sürdürülen elektromekanik çalışmaları sebebiyle günün belirli saatlerinde trafik akışına gidiş ve geliş olarak tek şeritten izin veriliyor.

Yenişehir- İnegöl yolunun 12-23 kilometreleri arasındaki (Hamzabey Köprüsü-Alanyurt) yol yapım çalışmaları nedeniyle bu bölümde trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanıyor.

Bingöl- Diyarbakır İl Sınırı-Diyarbakır yolunun 32-34 kilometreleri arasındaki bölünmüş yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Çivril- Denizli yolunun 5-6 kilometrelerindeki (Çıtak mevkisi) köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak izin veriliyor.

Niksar- Reşadiye Devlet Yolu'nun 34-35 kilometrelerindeki (Büşürüm kavşağı) kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun geliş yönünde bir şerit daraltıldığından ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Seydikemer-Kaş yolu 0-12 kilometreleri ve Akseki- Manavgat yolunun 2-12 kilometreleri arasındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 9-10 kilometrelerindeki (İçerisu mevkisi) alt geçit çalışması nedeniyle trafik akışına kontrollü olarak servis yollarından izin veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 08:25 Kaynak: AA

Konya, Ankara, Eceabat, Gelibolu, Ekonomi
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