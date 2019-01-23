Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Gebze
Kavşağı'nda köprü çelik kirişlerinin montaj çalışması yürütülüyor. Bu nedenle 26 Ocak
'a kadar 22.00-05.00 saatlerinde Gebze-Orhangazi- İzmir
Otoyolu'nun Osmangazi
Köprüsü istikametinden TEM- İstanbul
istikametine katılımı sağlayan kavşak kolu trafiğe kapatılacak. İstanbul istikametinde ulaşım TEM Otoyolu'nun Dilovası
Kavşağı'ndan gerçekleştirilecek.
Ankara- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.
Ermenek- Mut
yolunun 4-18. kilometrelerinde heyelan tehlikesine karşı yol ulaşıma kapatıldı. Bu kesimde trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor. Yoldan ağır vasıtaların geçişine izin verilmiyor.
Osmaniye- Nurdağı
yolunun 45-46 ve 63-65. kilometrelerinde Bahçe
mevkii yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü sağlanıyor.
Nevşehir- Niğde
yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Seydikemer-Kaş yolunun 0-12, Silifke- Mersin
yolunun 22-24 ve Kargı-Tosya- Osmancık
yolunun 43-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.