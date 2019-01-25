Kara Yollarında Durum

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu Turanköy Kavşağı-Yenişehir ayrımı yolunun 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı arası Ankara istikametinde 3 şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa-İnegöl yolundan devam ediyor.



Keşan-Gelibolu-Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.



Çankırı-Kalecik-Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.



Torul-Gümüşhane-Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendirilerek tek şeritten sağlanıyor.



Argıthanı ayrımı-Sarayönü ayrımı yolunun Ilgın şehir geçişinde, hastane kavşağı ve köprü yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.



Gökova-Köyceğiz-Ortaca yolunun 27-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla yolun bir bölümü araç trafiğine kapatıldı, geçişler diğer bölümden çift yönlü devam ediyor.



Seydikemer-Kaş yolunun 0-12. kilometreleri ile Göksun-Elbistan yolunun 5-12, 15-22 ve 19-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları yüzünden ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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