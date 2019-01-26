Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Korkuteli- Antalya yolunun 26-100. kilometrelerinde meydana gelen heyelan nedeniyle 26. ve 31. kilometreler arası trafik bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü olarak veriliyor. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat devlet yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları sebebiyle tek yön trafiğe kapatıldı, ulaşım diğer yönden gidiş geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Nazilli- Denizli ayrımı-Karacasu- Tavas yolunun 3-39. kilometrelerinde bordür, kavşak düzenleme ve yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ereğli- Adana yolunun Ereğli şehir geçişi Türkmen kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle burada sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun Nizip ve Birecik geçişlerinde 34-37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden ve servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Boyabat- Durağan devlet yolunda yapılan heyelan ıslah çalışması nedeniyle bazı kesimlerde trafik akışına tek şeritten kontrollü izin veriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon devlet yolunun 45. kilometresinde bulunan Akyazı ve Beşirli tünellerinde yapılacak olan aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle 31 Mart'a kadar tüneller fasılalı olarak trafiğe kapatılarak trafik her iki yöndeki bağlantılardan servis yolu olarak sağlanacak.

Tortum- Uzundere ayrımı- Oltu yolunun 38-42. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 09:25 Kaynak: AA

Antalya, Gelibolu, Korkuteli, Ekonomi
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