Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara Yollarında Durum, System.String[]
Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, heyelan nedeniyle Korkuteli- Antalya yolunun 26-31. kilometrelerinde ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir Çevre Otoyolu'nun, Buca Kavşağı- Gaziemir Kavşağı istikametinde yapım çalışmaları nedeniyle 4-6. kilometrelerinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Turgutreis- Bodrum yolunun 4. kilometresinde yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12.kilometrelerinde köprülü kavşak ve yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara- Kırıkkale yolunun 2-3. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan kontrollü veriliyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü yapılıyor.

Menemen- Aliağa yolunun eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışması ve şerit düzenlemesi, Hopa- Borçka yolunun 35-36. kilometrelerinde de yol yapım ve dolgu çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:11 Kaynak: AA

İzmir, Antalya, Korkuteli, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Kurum Antalya'daki Hortum Felaketinin Bilançosunu Açıkladı Fırtına ve Hortumla İlgili Yalan Kayıp Paylaşımına Gözaltı

Karaman Bakan Kurum Antalya'daki Afette 2 Kişi Hayatını Kaybetti, 13 Kişi Yaralı, 1 Kişi Kayıp Ege'de 1 Dakika Arayla 2 Deprem! İzmir ve Manisa Sallandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.1.2019 10:24:42. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]