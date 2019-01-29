Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

18 dakika önce

Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının bazı kesimlerinde sürdürülen yapım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara istikametinde 3 şerit trafiğe kapatıldı. Ulaşım 14 Nisan'a kadar Bursa- İnegöl yolundan gerçekleştirilecek.

Korkuteli- Antalya yolunun 26-31. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü devam ediyor.

Hopa- Borçka yolunun 34-36. kilometrelerindeki yapım ve dolgu çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Erzurum-Çat- Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ceyhan-Çukurköprü- Kozan yoluyla Çukurköprü- Kadirli yolu bağlantı mevkisi 35-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

Edirne- Kırklareli yolunun 10-24. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde (Yozgat şehir geçişi) tretuvar ve refüj çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü sağlanıyor.

Kangal-Alacahan- Hekimhan yolunun 15-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Torul-Gümüşhane- Bayburt yolunun 54-56 ve 60-63. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle trafik akışı servis yoluna yönlendiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:31 Kaynak: AA

İnegöl, Antalya, Korkuteli, Yenişehir, Güncel
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