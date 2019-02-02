Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Reşadiye- Niksar
yolunun 29. kilometresindeki (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Manisa- Menemen
yolunun 0-4. kilometrelerindeki (Menemen Kavşağı) yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Çankırı-Kalecik- Kırıkkale
yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.
İskilip- Çorum
yolunun 20-24. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Korkuteli- Antalya
yolunun 26-31. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü sağlanıyor.
Trabzon- Gümüşhane
yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşım servis yolundan kontrollü gerçekleştiriliyor.
Balıkesir- İzmir
yolunun 0-7. kilometrelerinde yol üstyapısında meydan gelen bozulmalar, Zonguldak- Devrek
yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerinde tünel inşaatları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kangal-Alacahan- Hekimhan
yolunun 15-35. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.