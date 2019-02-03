Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

43 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Muğla- Gökova yolunun 7-8. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle Muğla yönünde sağ şerit trafiğe kapatılırken, trafik diğer şeritten devam ediyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü olarak gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresinde yer alan Akyazı ve Beşirli tünelleri çalışmalar nedeniyle fasılalı olarak trafiğe kapatılırken, ulaşım her iki yöndeki bağlantılardan veriliyor.

Tatvan- Van devlet yolunun (Van Bölge Hastanesi önü) 64-66. kilometrelerindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle ulaşım, yan yollardan gidiş geliş olarak sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 09:21 Kaynak: AA

Aydın, İzmir, Güncel
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