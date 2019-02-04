Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit
yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde Dilovası
kesiminde Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Sivrihisar- Polatlı
yolunun 3-5'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.
Reşadiye- Niksar
yolunun 29'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.
Turgutreis- Bodrum
yolunun Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarı çökmesi nedeniyle Bodrum yönünde ulaşım tek şeritten veriliyor.
Fatsa-Ordu- Piraziz
yolunun 26-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.
Gelibolu- Keşan
yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Korkuteli- Antalya
yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle 26-31'inci kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.
Argıthanı- Sarayönü
yolunun Ilgın
şehir geçişindeki hastane kavşağı ile köprüsünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.
Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30'uncu kilometresinde yaya üst geçit çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.