Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

32 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul- İzmit yolunun 18-19'uncu kilometrelerinde Dilovası kesiminde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 3-5'inci kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü sağlanıyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29'uncu kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Turgutreis- Bodrum yolunun Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarı çökmesi nedeniyle Bodrum yönünde ulaşım tek şeritten veriliyor.

Fatsa-Ordu- Piraziz yolunun 26-29'uncu kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü yapılıyor.

Gelibolu- Keşan yolunun 38-39'uncu kilometrelerinde (Güneyli mevkisi) yol bakım onarım çalışmaları nedeniyle Keşan yönünde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Korkuteli- Antalya yolunun 26'ncı kilometresinde meydana gelen heyelan nedeniyle 26-31'inci kilometrelerde ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde birer şeritten kontrollü gerçekleştiriliyor.

Argıthanı- Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki hastane kavşağı ile köprüsünde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan veriliyor.

Arhavi-Hopa-Sarp yolunun 30'uncu kilometresinde yaya üst geçit çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü yapılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 08:30 Kaynak: AA

İstanbul, İzmit, Polatlı, Sivrihisar, Ekonomi
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