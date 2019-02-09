Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Silifke- Mersin yolunun 22-24, Beyşehir- Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ankara - Konya yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Pozantı- Tarsus yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri - Malatya yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.

Trabzon- Rize yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapım çalışması nedeniyle işin devamı süresince bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Menemen- Aliağa yolunun Eski Foça Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Taşköprü-Hanönü- Boyabat yolunun 20-22. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Niksar- Reşadiye devlet yolunun 34-35. kilometreleri (Büşürüm Kavşağı) arasında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun geliş istikametinde bir şerit daraltılırken, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:56 Kaynak: AA

Isparta, Silifke, Pozantı, Beyşehir, Ekonomi
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