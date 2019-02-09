Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü
yol durum bültenine göre, Silifke- Mersin
yolunun 22-24, Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Ankara
- Konya
yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Pozantı- Tarsus
yolunun 49-50. kilometrelerinde (Tarsus Çamtepe kavşağı-Sağlıklı Köyü mevkisi) otoyol bağlantı kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Kayseri
- Malatya
yolunun 91-93 kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştirilecek.
Trabzon- Rize
yolunun 9. kilometresinde Kaşüstü
Kavşağı Alt Geçit Köprüsü yapım çalışması nedeniyle işin devamı süresince bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Menemen- Aliağa
yolunun Eski Foça
Kavşağı mevkisinde köprülü kavşak çalışmaları ve şerit düzenlemesi yapıldığından ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Taşköprü-Hanönü- Boyabat
yolunun 20-22. kilometrelerinde sürdürülen yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Niksar- Reşadiye
devlet yolunun 34-35. kilometreleri (Büşürüm
Kavşağı) arasında yürütülen kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun geliş istikametinde bir şerit daraltılırken, ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.