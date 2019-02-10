Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

15 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İzmir- Manisa yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmaları nedeniyle günün belirli saatlerinde ulaşıma gidiş-geliş olarak tek şeritten izin veriliyor.

Ereğli- Adana yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli şehir geçişi) Türkmen Kavşağı'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Sivrihisar- Polatlı yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü yapılıyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Çorum- Alaca yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Tatvan- Van yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik yan yollara yönlendiriliyor.

Erzurum-Çat- Karlıova yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 09:07 Kaynak: AA

İzmir, Manisa, Polatlı, Sivrihisar, Ekonomi
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