Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir- Aydın
Otoyolu'nun Işıkkent gişe alanını Serbest Geçiş Sistemi'ne dönüştürme çalışmaları nedeniyle 1,5 kilometrelik kesimde ulaşım Aydın-İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
İzmir- Manisa
yolunun 13. kilometresindeki Sabuncubeli Tüneli'nde elektro mekanik çalışmaları nedeniyle günün belirli saatlerinde ulaşıma gidiş-geliş olarak tek şeritten izin veriliyor.
Ereğli- Adana
yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli şehir geçişi) Türkmen Kavşağı'nda alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Sivrihisar- Polatlı
yolunun 3-5. kilometrelerinde köprü yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı-Sivrihisar yönü trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer istikametten (Sivrihisar-Polatlı) iki yönlü yapılıyor.
Silifke- Mut
yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Çorum- Alaca
yolunun 5-17. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Tatvan- Van
yolunun 64-66. kilometrelerinde (Van Bölge Hastanesi önü) köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle trafik yan yollara yönlendiriliyor.
Erzurum-Çat- Karlıova
yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.
Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Keşan-Gelibolu- Eceabat
yolunun 58-85. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.