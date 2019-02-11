Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale- Kırşehir
yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
İstanbul- İzmit
yolunun Tavşanlı
mevkisinde Kuzey Marmara
Otoyolu kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Turgutlu- Salihli
yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yolun her iki istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.
Uşak-Gediz- Çavdarhisar
yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Dalaman- Fethiye
yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü devam ediyor.
Silifke- Mersin
yolunun 22-24, Ordu-Ulubey- Gölköy
yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Siirt- Kurtalan
ayrımı yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.
Zonguldak- Devrek
yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.