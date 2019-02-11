Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5. kilometrelerinde köprülü kavşak çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle bölünmüş yolun her iki istikametinde ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

İstanbul- İzmit yolunun Tavşanlı mevkisinde Kuzey Marmara Otoyolu kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turgutlu- Salihli yolunun 45-48. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı yolun her iki istikametinde servis yoluna yönlendiriliyor.

Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Dalaman- Fethiye yolunun 9-14. kilometrelerindeki Göcek-1 Tüneli, sağ tüpündeki bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım Göcek-2 Tüneli'nin sol tüpünden iki yönlü devam ediyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24, Ordu-Ulubey- Gölköy yolunun 30-44. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Siirt- Kurtalan ayrımı yolunun 40-41. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan izin veriliyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatı yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:37 Kaynak: AA

İstanbul, Kırıkkale, İzmit, Kırşehir, Ekonomi
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