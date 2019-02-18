Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Soma-Kırkağaç- Akhisar
yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Menemen- Aliağa
yolunun 33-37. kilometrelerinde (Eski Foça
ve Yeni Foça kavşakları mevkisi) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.
Ereğli- Adana
yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışması nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Serik- Manavgat
yolunun 22-24. kilometrelerinde (Manavgat şehir geçişi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Çorum- Alaca
yolunun 5-17, Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15, Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Gaziantep-Nizip- Birecik
yolunun 34-37. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Erzurum-Çat- Karlıova
yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.