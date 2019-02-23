Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

43 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmit - Yalova yolunun Gölcük kesimindeki Yüzbaşılar Köprülü Kavşağında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Soma-Kırkağaç- Akhisar yolunun 31-33 kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer kesiminden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Kırıkkale- Kırşehir yolunun 4-5 kilometrelerindeki Bahşılı Köprülü Kavşağında yapım çalışması nedeniyle yolun her iki istikameti de trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Kırşehir-Hacıbektaş- Nevşehir yolunun 8-12 kilometrelerindeki köprülü kavşak ve yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Bandırma- Bursa yolunun 24-27 kilometrelerindeki Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Uşak-Gediz- Çavdarhisar yolunun 55-66 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke- Mersin yolunun 22-24 kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 09:19 Kaynak: AA

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