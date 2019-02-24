Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizkent- Bandırma yolunun 44'üncü kilometresinde yaya alt geçit çalışmaları nedeniyle 44-45'inci kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.

Argıthanı-Ilgın- Sarayönü yolunun Ilgın şehir geçişindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.

Turgutreis- Bodrum yolunun 4'üncü kilometresinde (İslamhaneleri mevkisi) yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle Bodrum istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan gerçekleştiriliyor.

Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34'üncü kilometreleri arasındaki Selimpaşa mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Niksar- Reşadiye yolunun 29'uncu kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

Doğankent-Torul- Gümüşhane yolundaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.

Çavdarhisar- Kütahya yolunun 3'üncü kilometresinde köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.

Ermenek- Mut yolunun 24-25'inci kilometreleri arasındaki Çamlıca mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 09:22 Kaynak: AA

Gaziantep, Nurdağı, Bandırma, Ekonomi
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