Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Denizkent- Bandırma
yolunun 44'üncü kilometresinde yaya alt geçit çalışmaları nedeniyle 44-45'inci kilometreleri arasında ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Nurdağı- Gaziantep
yolunun 1-2'nci kilometreleri arasında meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden sağlanıyor.
Argıthanı-Ilgın- Sarayönü
yolunun Ilgın şehir geçişindeki çalışmalar nedeniyle ulaşım servis yolundan yapılıyor.
Turgutreis- Bodrum
yolunun 4'üncü kilometresinde (İslamhaneleri mevkisi) yarma şevinden taş düşme tehlikesi nedeniyle Bodrum istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım imar yolundan gerçekleştiriliyor.
Silivri- Büyükçekmece
yolunun 32-34'üncü kilometreleri arasındaki Selimpaşa
mevkisinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Niksar- Reşadiye
yolunun 29'uncu kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.
Doğankent-Torul- Gümüşhane
yolundaki bakım onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanıyor.
Çavdarhisar- Kütahya
yolunun 3'üncü kilometresinde köprü derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak gerçekleştiriliyor.
Ermenek- Mut
yolunun 24-25'inci kilometreleri arasındaki Çamlıca
mevkisinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.