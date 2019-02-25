Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa
Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir
ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara
gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl
yolundan gerçekleştiriliyor.
Keşan-Gelibolu- Eceabat
yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü
yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.
İstanbul- İzmit
yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe
Mahallesi Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.
Yerköy- Yozgat
yolunun 39-45. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.
Kırıkhan- Reyhanlı
yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Korkuteli- Elmalı
yolunun 10-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.
Beyşehir- Isparta
yolunun 24-29. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 45. kilometresinde Akyazı
ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım her iki yöndeki servis yollarından sağlanacak.
Niksar- Reşadiye
yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.
Dereli-Şebinkarahisar- Sivas
il sınırı yolunun 54-56. kilometrelerinde heyelan tehlikesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.