Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun Turanköy Kavşağı- Yenişehir ayrımı 3. kilometresinde heyelan ıslahı çalışmaları yürütülüyor. Bu nedenle otoyolun Turanköy-Yenişehir ayrımı Ankara gidiş yönünde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım Bursa- İnegöl yolundan gerçekleştiriliyor.

Keşan-Gelibolu- Eceabat yolunun 54-55. kilometrelerinde Çanakkale Köprüsü yaklaşım viyadüğü çalışmaları nedeniyle tek yön trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer yönden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

İstanbul- İzmit yolunun 49. kilometresindeki Şirintepe Mahallesi Ahududu Sokak'ta yapılan bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle güney yan yol (Ankara istikameti) 08.00-18.00 saatlerinde trafiğe kapalı olacak.

Yerköy- Yozgat yolunun 39-45. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünden kontrollü gerçekleştiriliyor.

Kırıkhan- Reyhanlı yolunun 36-39. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Korkuteli- Elmalı yolunun 10-25. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma servis yolundan iki yönlü izin veriliyor.

Beyşehir- Isparta yolunun 24-29. kilometrelerinde çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Beşikdüzü- Trabzon yolunun 45. kilometresinde Akyazı ve Beşirli tünellerinde aydınlatma sistemi montaj çalışmaları nedeniyle yol aralıklı olarak trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşım her iki yöndeki servis yollarından sağlanacak.

Niksar- Reşadiye yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü veriliyor.

Dereli-Şebinkarahisar- Sivas il sınırı yolunun 54-56. kilometrelerinde heyelan tehlikesi nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:23 Kaynak: AA

Gelibolu, Yenişehir, Ankara, Ekonomi
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