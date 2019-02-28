Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

4 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İstanbul-İzmit yolunun 18-19. kilometrelerindeki (Dilovası kesimi) Kuzey Marmara Otoyolu kavşak kolu yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Menemen-Aliağa yolunun 33-37. kilometrelerindeki (Eski Foça ve Yeni Foça Kavşağı mevkileri) köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Ankara-Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Doğankent-Torul-Gümüşhane yolunun 19, 21 ve 23. kilometrelerinde bulunan Kürtün Kavşağı, Köprübaşı kesimi ve Torul Tüneli'nde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 08.00-17.00 saatlerinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Mersin-Tarsus yolunun 3-5. kilometrelerindeki Mersin Limanı Hal Köprülü Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Dumlupınar-Altıntaş yolunun 36-37. kilometrelerindeki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.


Denizkent-Bandırma yolunun 44-45. kilometrelerindeki yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.


Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.


Nevşehir-Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerindeki üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.


Sinop-Gerze-Yakakent yolunun 37. kilometresinde bulunan Gerze-1 Kavşağı bağlantı kolundaki heyelan ıslahı çalışmaları nedeniyle Gerze bağlantı yolu trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım diğer bağlantı yollarından gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:42 Kaynak: AA

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