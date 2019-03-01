Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

53 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü yol durum bültenine göre, Gelibolu- Keşan Devlet Yolu'nun 38-39. kilometresinde (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde yol bakım, onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Bergama- Soma yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapalı bulunuyor, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.

Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Anamur- Aydıncık yolu Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Reşadiye- Niksar yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Of-Çaykara- Bayburt yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor.

Bandırma- Bursa yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 08:35 Kaynak: AA

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