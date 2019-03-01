Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü
yol durum bültenine göre, Gelibolu- Keşan
Devlet Yolu'nun 38-39. kilometresinde (Güneyli mevkisi) Keşan yönünde yol bakım, onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.
Bergama- Soma
yolunun 8-10. kilometrelerinde kavşak yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapalı bulunuyor, geçişler diğer bölümden çift yönlü sağlanıyor.
Ankara- Konya
yolunun 1-2. kilometrelerinde Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle bu kesimde bölünmüş yolun Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan gerçekleştiriliyor.
Anamur- Aydıncık
yolu Aydıncık geçişi 51-54. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrollü sağlanıyor.
Kayseri- Malatya
yolunun 91-93. kilometrelerinde köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Reşadiye- Niksar
yolunun 29. kilometresinde (Çakmak mevkisi) heyelan nedeniyle ulaşım tek şeritten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.
Of-Çaykara- Bayburt
yolunun 13-15. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştirilecek.
Isparta- Antalya
(Dereboğazı) yolunun 1-2. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor.
Bandırma- Bursa
yolunun 24-27. kilometrelerinde Kuzey Marmara
Otoyolu çalışmaları sebebiyle trafik akışı bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş gerçekleştiriliyor.