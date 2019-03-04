Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Ankara- Konya yolunun 1-2. kilometrelerindeki Gölbaşı şehir geçişi alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Aksaray- Ortaköy yolunun 0-46. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Turgutreis- Bodrum yolundaki Yahşi Kavşağı'nda istinat duvarının çökmesi nedeniyle ulaşıma Bodrum yönünde tek şeritten izin veriliyor.

Anamur-Aydıncık- Silifke yolunun 51-54. kilometrelerindeki (Aydıncık geçişi) yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Alaca- Yozgat yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım, bölünmüş yolun her iki yönünde kontrollü gerçekleştiriliyor.

Karacabey- Susurluk yolunun 16-19. kilometrelerinde Tatkavaklı Köprülü Kavşağı'nın yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

TEM Otoyolu'nun Şekerpınar ile D-100 Çayırova kavşakları arasında bulunan bağlantı yolundaki Tuzla Şifa Mahallesi kesiminde araç üst geçidi kirişlerinin montaj çalışması yapılacak. Bu nedenle 5 kilometrelik bölümde 5-6 Mart'ta, 22.00-06.00 saatlerinde yol Şekerpınar-D100 Çayırova Kavşağı yönünde trafiğe kapatılacak. Bu kesimde ulaşıma karşı yönden gidiş-geliş olarak izin verilecek.

Çivril- Denizli yolunun 40-43. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Devrek-Mengen-Yeniçağa yolunun 3-5. kilometrelerinde Dorukhan Tüneli'nin bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım Mengen-Devrek istikametindeki tüpten tek şeritten gerçekleştiriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:56 Kaynak: AA

Ankara, Aksaray, Ortaköy, Turgutreis, Güncel
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