Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünde çalışmalar tamamlandı. Trafik bugünden itibaren tünel içine aktarılacak ve ulaşım 5 Eylül
'e kadar 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek. Anadolu Otoyolu
'nun Kahramankazan- Ankara
kavşakları 3-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle otoyolun Ankara- İstanbul
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma 5 Nisan
'a kadar diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.
Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı
yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar
istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.
Silivri- Büyükçekmece
yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa
mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.
Soma-Kırkağaç- Akhisar
yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.
Ereğli- Adana
yolunun Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.
Nurdağı- Gaziantep
yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Erzurum-Çat- Karlıova
yolunun 16-18, Alaplı-Ereğli- Zonguldak
yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.
Isparta- Antalya
(Dereboğazı) yolunun 1-5. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.