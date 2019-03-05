Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

53 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarındaki bağlantı yolu üzerinde yapılan TEM Bağlantı Tüneli doğu tüpünde çalışmalar tamamlandı. Trafik bugünden itibaren tünel içine aktarılacak ve ulaşım 5 Eylül'e kadar 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştirilecek.

Anadolu Otoyolu'nun Kahramankazan- Ankara kavşakları 3-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle otoyolun Ankara- İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşıma 5 Nisan'a kadar diğer istikametten iki yönlü izin verilecek.

Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı- Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerindeki (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

Soma-Kırkağaç- Akhisar yolunun 48-50. kilometrelerindeki kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Ereğli- Adana yolunun Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı 2-3. kilometrelerinde alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Nurdağı- Gaziantep yolunun 1-2. kilometrelerindeki heyelan nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Erzurum-Çat- Karlıova yolunun 16-18, Alaplı-Ereğli- Zonguldak yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Isparta- Antalya (Dereboğazı) yolunun 1-5. kilometrelerinde meydana gelen oturma ve çatlaklar nedeniyle gidiş şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım geliş şeridinden iki yönlü sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 08:42 Kaynak: AA

Kahramankazan, TEM Otoyolu, Ankara, Güncel
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