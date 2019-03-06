Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

9 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, İzmir Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir kavşaklarındaki Yıldız Mahallesi'nde üstyapı çalışmaları nedeniyle İzmir- Çeşme istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.

Gelibolu- Keşan devlet yolunun 38-39. kilometrelerindeki (Güneyli mevkisi) bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Fethiye-Seydikemer-Kaş yolunun 20-33, Beyşehir- Isparta yolunun 24-29. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara- Konya yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan devam ediyor.

Gaziantep-Nizip- Birecik yolunun 34 ile 37. kilometrelerindeki Nizip ve Birecik geçişlerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir- Niğde yolunun 6-10 ve 12-14. kilometrelerinde üstyapı ve köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü sağlanıyor.

Çanakkale-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerinde yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Balıkesir- Susurluk yolunun 36-38. kilometrelerinde Yeniköy alt geçidi yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 23-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle muhtelif kesimlerde ulaşım servis yolundan kontrollü sağlanıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 08:40 Kaynak: AA

Keşan, Gelibolu, Yıldız Mahallesi, İzmir, Güncel
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