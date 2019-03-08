Kara Yollarında Durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu
'nun Kurtköy- Pendik
Tersane kavşakları bağlantı yolu üzerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım TEM Bağlantı Tüneli'nin doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor. İzmir
Çevre Otoyolu'nun Buca- Gaziemir
kavşaklarındaki Yıldız Mahallesi
'nde yürütülen kavşak çalışmaları nedeniyle İzmir- Çeşme
istikametinde sağ şerit trafiğe kapatıldı.
Sivrihisar- Polatlı
yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışması nedeniyle Polatlı-Sivrihisar istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.
Çanakkale-İzmir yolunun 10-11. kilometrelerindeki yaya kaldırımı çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.
Mersin- Tarsus
yolunun 3-5. kilometrelerindeki Mersin Limanı Hal Köprülü
Kavşağı'nın yan yol çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
Denizkent- Bandırma
yolunun 44-45. kilometrelerinde yaya alt geçidi çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.
Niksar- Reşadiye
yolunun 37-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle trafik servis yoluna yönlendiriliyor.
Torbalı- Ödemiş
yolunun 5-9. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.
Darende- Malatya
yolunun 19-21. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Beşikdüzü- Trabzon
yolunun 48. kilometresindeki (Ortahisar
tünel çıkışı mevkisi) yaya üst geçidinde bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun her iki yönünde tek şeritten kontrollü devam ediyor.