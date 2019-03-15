Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

1 saat önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kara Yollarında Durum, System.String[]
Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Silivri- Büyükçekmece yolunun 32-34. kilometrelerinde (Selimpaşa mevkisi) kavşak yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

Çeşme- İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılarak geçişler diğer kesimden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çankırı-Kalecik- Kırıkkale yolunun 16-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kalecik istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşıma Kalecik-Kırıkkale istikametinden iki yönlü izin veriliyor.

Akseki- Manavgat yolunun 2-12. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ereğli- Adana yolunun 2-3. kilometrelerinde Ereğli şehir geçişi Türkmen Kavşağı alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Zonguldak- Devrek yolunun 3-5 ve 14-16. kilometrelerindeki tünel inşaatları yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Silifke- Mut yolunun 0-7. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Trabzon- Gümüşhane yolunun 36-39. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle belirli kesimlerde araçlar servis yoluna yönlendirilerek, ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 6-16. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 08:28 Kaynak: AA

Selimpaşa, Büyükçekmece, Kırıkkale, Kalecik, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eczacının Eşi, Doktoru Hastanedeki Odasında Darbetti Son Dakika! Yeni Zelanda'daki Saldırıyla İlgili Erdoğan'dan İlk Açıklama: İslam Karşıtlığının Yeni Bir Örneği

Yeni Zelanda'daki Silahlı Saldırgan, Türkiye'ye Yönelik Tehditlerin de Yer Aldığı Manifesto Yayınlamış Yeni Zelanda'da İki Camiye Gerçekleştirilen Saldırıyla İlgili Türkiye'den İlk Açıklama Geldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 09:57:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]