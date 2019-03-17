Son Dakika Haberleri: Kara Yollarında Durum

Kara Yollarında Durum

7 dakika önce

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Kurtköy- Pendik Tersane kavşaklarının bağlantı yolundaki yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım, TEM bağlantı tüneli doğu tüpünden 2 şerit gidiş, 2 şerit geliş olarak gerçekleştiriliyor.

Çeşme- İzmir Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki ekolojik köprü yapım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü araç trafiğine kapatılırken, geçişler diğer bölümden çift yönlü olarak sürdürülüyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun 12-13. kilometrelerinde (Turanköy- Yıldırım kavşakları) viyadük yapım çalışmaları devam ediyor. Bu kesimde ulaşıma Ankara-İzmir istikametinden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

Torbalı-Ödemiş- Kiraz devlet yolunun 5-9. kilometrelerindeki bölünmüş yol çalışması nedeniyle trafik işaret ve işaretçilerine dikkat edilmesi önem taşıyor.

Ereğli- Adana yolunun 2-3. kilometrelerindeki (Ereğli Şehir Geçişi Türkmen Kavşağı) alt geçit çalışmaları nedeniyle ulaşıma kontrollü olarak izin veriliyor.

Eskişehir-Ankara il sınırı- Polatlı yolunun 5-8. kilometrelerindeki köprü yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Polatlı- Sivrihisar istikameti trafiğe kapatıldı. Bu kesimde ulaşım karşı yönden çift yönlü devam ediyor.

Kayseri- Malatya yolunun 91-93. kilometrelerindeki köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun diğer bölümünden ve servis yolundan iki yönlü olarak sağlanıyor.

Niksar- Reşadiye devlet yolunun 37-39. kilometreleri, yol yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılırken, ulaşım servis yolundan iki yönlü olarak sürdürülüyor.

Artvin Uzundere ayrımı-Yusufeli- İspir yolunun 28-32 kilometrelerindeki yapım çalışması nedeniyle ulaşıma servis yolundan kontrollü izin veriliyor.

Denizkent- Bandırma yolunun 44. kilometresindeki yaya alt geçit çalışmaları nedeniyle yolun 44-45. kilometrelerindeki ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden gidiş-geliş olarak izin veriliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 08:44 Kaynak: AA

Pendik, Kurtköy, İzmir, TEM Otoyolu, Ekonomi
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